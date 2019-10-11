Главу Контрольно-счетной комиссии Керчи хотят отправить в отставку
Окончательное решение примут депутаты
В Керчи пройдут кадровые перестановки
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В понедельник, 14 октября, на внеочередном заседании Керченского городского совета будет рассмотрен вопрос о отставке главы Контрольно -счетной комиссии Керчи.
- На рассмотрение городского совета будет вынесен вопрос о прекращении полномочий нынешнего главы комиссии, Щербы Вадима Юрьевича, - сообщили в пресс -службе керченской администрации.
Кроме того, на этом же заседании горсовета будет принято решение о назначении нового главы данной комисси, а также примут новую редакцию Положения о постоянных комиссиях Керченского городского совета.
ИСТОЧНИК KP.RU