Крымские спасатели разминировали затопленный теплоход «Жан Жорес»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-11T11:28:55+03:00

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В акватории Феодосийского залива начались подводные работы по разминированию затопленного грузового теплохода «Жан Жоррес».

На сушу крымские спасатели подняли больше 6,5 тысячи опасных предметов. Все они, в том числе 17 авиабомб, уничтожены на полигоне.

- Всего в работах задействовано 27 человек личного состава, 6 единиц техники и 6 плавательных средств, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

СПРАВКА «КП»

В году Великой Отечественной войны у феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес». Он осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Судно удалось отремонтировать, но буквально через несколько дней оно подорвалось на магнитной мине.

ИСТОЧНИК KP.RU