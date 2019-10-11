При строительстве детского садика в Севастополе погиб рабочий
Севастопольский Следственный комитет проводит проверку по факту смерти рабочего на строительстве детского садика в Нахимовском районе города. Следствие установит соблюдались ли на объекте правила техники безопасности и степень вины ответственных за безопасность на стройке лиц.
- Предварительно установлено, что, находясь на крыше строящегося объекта, 30-летний рабочий упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона, - сообщили в пресс - службе Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что рабочий получил травму головы, с которой был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU