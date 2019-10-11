При строительстве детского садика в Севастополе погиб рабочий

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-11T11:29:55+03:00

ЧП произошло на стройплощадке в Нахимовском районе

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Севастопольский Следственный комитет проводит проверку по факту смерти рабочего на строительстве детского садика в Нахимовском районе города. Следствие установит соблюдались ли на объекте правила техники безопасности и степень вины ответственных за безопасность на стройке лиц.

- Предварительно установлено, что, находясь на крыше строящегося объекта, 30-летний рабочий упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона, - сообщили в пресс - службе Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что рабочий получил травму головы, с которой был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU