Медведев назначил нового директора крымского «Артека»
Должность займет Константин Федоренко
Ранее он был исполняющим обязанности руководителя лагеря. Фото: пресс-служба "Артека"
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора международного детского центра "Артек". Эту должность занял Константин Федоренко, пишет "РИА Новости".
Ранее он был исполняющим обязанности руководителя лагеря – после отставки Алексея Каспржака.
СПРАВКА "КП"
Константин Федоренко родился в городе Белореченск Краснодарского края. В 2004 году окончил Кубанский государственный технологический университет. С ноября 2018 года принят на работу в "Артек" заместителем директора по строительству.
ИСТОЧНИК KP.RU