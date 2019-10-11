Медведев назначил нового директора крымского «Артека»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-11T11:46:58+03:00

Ранее он был исполняющим обязанности руководителя лагеря. Фото: пресс-служба "Артека"

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора международного детского центра "Артек". Эту должность занял Константин Федоренко, пишет "РИА Новости".

Ранее он был исполняющим обязанности руководителя лагеря – после отставки Алексея Каспржака.

СПРАВКА "КП"

Константин Федоренко родился в городе Белореченск Краснодарского края. В 2004 году окончил Кубанский государственный технологический университет. С ноября 2018 года принят на работу в "Артек" заместителем директора по строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU