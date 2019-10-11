В Крыму осудили украинца обманом проникшего на территорию полуострова
Джанкойский суд приговорил к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения гражданина Украины, пытавшегося обманом проникнуть в Крым. Ранее ему уже запрещали въезд на территорию полуострова.
- В июле сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлен гражданин Украины, 1993 г.р., который, несмотря на действующий запрет, повторно попытался проникнуть на территорию нашей страны, - сообщили в пресс -службе Пограничного управления по Республике Крым.
В ведомстве уточнили, что житель Херсона попытался выдать себя за другого, получив паспорт с новыми данными. Однако, пограничникам все равно удалось установить его личность.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU