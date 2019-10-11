2019-10-11T13:27:39+03:00
Общество

В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта

Нововведения связаны с ремонтом трассы "Симферополь- Армянск
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Симферополе и его окрестностях продолжаются активные дорожные работыВ Симферополе и его окрестностях продолжаются активные дорожные работыФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Схема движения транспорта в районе аэропорта "Симферополь" в очередной раз изменилась. В этот раз причиной для нововведений стал ремонт трассы "Симферополь - Армянск.

- Теперь транспорту, который двигается со стороны Симферополя по направлению г. Красноперекопск необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо до пересечения подъездной дороги к аэропорту с автомобильной дорогой Симферополь - Евпатория, - сообщили в пресс -службе Министерства транспорта Крыма.

В ведомстве также отметили что изменения носят временный характер, и попросили водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Новые дорожные знаки уже установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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