В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-11T13:27:39+03:00

В Симферополе и его окрестностях продолжаются активные дорожные работы Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Схема движения транспорта в районе аэропорта "Симферополь" в очередной раз изменилась. В этот раз причиной для нововведений стал ремонт трассы "Симферополь - Армянск.

- Теперь транспорту, который двигается со стороны Симферополя по направлению г. Красноперекопск необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо до пересечения подъездной дороги к аэропорту с автомобильной дорогой Симферополь - Евпатория, - сообщили в пресс -службе Министерства транспорта Крыма.

В ведомстве также отметили что изменения носят временный характер, и попросили водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Новые дорожные знаки уже установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU