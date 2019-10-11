В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта
Схема движения транспорта в районе аэропорта "Симферополь" в очередной раз изменилась. В этот раз причиной для нововведений стал ремонт трассы "Симферополь - Армянск.
- Теперь транспорту, который двигается со стороны Симферополя по направлению г. Красноперекопск необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо до пересечения подъездной дороги к аэропорту с автомобильной дорогой Симферополь - Евпатория, - сообщили в пресс -службе Министерства транспорта Крыма.
В ведомстве также отметили что изменения носят временный характер, и попросили водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Новые дорожные знаки уже установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU