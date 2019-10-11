2019-10-11T14:00:45+03:00
Общество

Сторонники Филонова попросят Путина заняться делом экс-мэра

Сейчас собирают подписи
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Они объявили сбор подписей. Фото: FacebookОни объявили сбор подписей. Фото: Facebook
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Соратники и сторонники бывшего главы администрации Андрея Филонов, который заключен под стражу, обратятся к президенту России за помощью.

Они не верят, что суд справедливо принимает решения, поэтому и решились на такие радикальные меры.

- Мы были на всех судебных заседаниях и своими глазами видели, как выносятся вердикты, как не принимают во внимание доводы защиты в пользу домашнего ареста, как не приобщают к делу наши с вами подписи, тысячи подписей простых евпаторийцев, простых крымчан, - обратились на странице бывшего мэра его сторонники.

Они объявили сбор подписей под открытым письмом Владимиру Путину.

- Если вы с нами, свяжитесь по номеру телефона +79782022378, подпишите это письмо, - уточняется в посте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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