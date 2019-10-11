Индийский танец и японское шоу: В Детском парке пройдет «Праздник осени»
В воскресенье, 13 октября, в детском парке Симферополя пройдет «Праздник осени». Мероприятие начнется в 17.00, на главной сцене состоится бесплатное цирковое представление.
Зрители увидят древний индийский танец на стеклах, японское шоу самураев, ковбойские трюки, а также эквилибристов.
Финалом праздника станет огненное шоу и лотерея с множеством призов.
А до начала представления перед входом в Детский парк пройдут мастер-классы по разным танцевальным техникам.
- Дети смогут сделать осенние открытки из природных материалов и запечатлеть себя около фотозоны, - рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.
ИСТОЧНИК KP.RU