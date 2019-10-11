2019-10-11T14:45:21+03:00
Общество

Индийский танец и японское шоу: В Детском парке пройдет «Праздник осени»

Шоу начнется вечером 13 октября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Финалом праздника станет огненное шоуФиналом праздника станет огненное шоуФото: "КП" Архив
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В воскресенье, 13 октября, в детском парке Симферополя пройдет «Праздник осени». Мероприятие начнется в 17.00, на главной сцене состоится бесплатное цирковое представление.

Зрители увидят древний индийский танец на стеклах, японское шоу самураев, ковбойские трюки, а также эквилибристов.

Финалом праздника станет огненное шоу и лотерея с множеством призов.

А до начала представления перед входом в Детский парк пройдут мастер-классы по разным танцевальным техникам.

- Дети смогут сделать осенние открытки из природных материалов и запечатлеть себя около фотозоны, - рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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