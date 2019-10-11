Крым просит 20 миллиардов рублей на строительство объектов энергетики
Совет министров Крыма направил на рассмотрение в Минэнерго России предложения по строительству и реконструкции объектов энергоснабжения. В этот перечень также вошло оформление земли и объектов недвижимости «Крымэнерго».
В целом на это республике понадобится почти 20 миллиардов рублей.
Но, как отметил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, после введения объектов новой генерации в Крыму остается не решенным вопрос комплексного развития и реновации «распределительного сетевого комплекса в регионе».
- Правительство Севастополя подготовило предложения, которые предусматривают строительство 10 новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 миллиарда рублей. Продолжаются работы по строительству резервной схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС, - рассказал Черезов.
ИСТОЧНИК KP.RU