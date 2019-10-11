Керчанам разослали квитанции за отопление с ошибками

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-11T16:10:51+03:00

Полученные горожанами квитанции не отражают сути начисления оплаты за услугу, считают в администрации Керчи. Фото: Сергей Бороздин

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Жителям Керчи с подтвержденной законностью установки индивидуального отопления разослали платежные документы с серьезными ошибками.

Власти города уже предпринимают меры для устранения замечаний.

- В квитанции отсутствуют показания объемов потребляемой теплоэнергии, тарифов начисления в рублях, перерасчет текущего и предыдущего месяцев, кроме того,указан расчетный месяц - сентябрь 2019 года, - сообщил Сергей Бороздин, экс- глава администрации Керчи.

Бороздин также уточнил, что по инициативе администрации города АО "Крымтеплоэлектроцентраль" сформирует новые квитанции и разошлет их заново.

ИСТОЧНИК KP.RU