2019-10-11T16:10:51+03:00
Общество

Керчанам разослали квитанции за отопление с ошибками

В платежных документах сформированы некорректно
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Полученные горожанами квитанции не отражают сути начисления оплаты за услугу, считают в администрации Керчи. Фото: Сергей БороздинПолученные горожанами квитанции не отражают сути начисления оплаты за услугу, считают в администрации Керчи. Фото: Сергей Бороздин
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Жителям Керчи с подтвержденной законностью установки индивидуального отопления разослали платежные документы с серьезными ошибками.

Власти города уже предпринимают меры для устранения замечаний.

- В квитанции отсутствуют показания объемов потребляемой теплоэнергии, тарифов начисления в рублях, перерасчет текущего и предыдущего месяцев, кроме того,указан расчетный месяц - сентябрь 2019 года, - сообщил Сергей Бороздин, экс- глава администрации Керчи.

Бороздин также уточнил, что по инициативе администрации города АО "Крымтеплоэлектроцентраль" сформирует новые квитанции и разошлет их заново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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