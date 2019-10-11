Между Крымом и Севастополем установят границу
В ближайшее время станет известно, где установят границу между Крымом и Севастополем. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.
Он отметил, что между правительствами нет разногласий, а даже наоборот – понимание того, что нужно согласовывать свои действия.
- Мы договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор лучших практик, методик в реализации как региональных, так и федеральных проектов, а также меры социальный поддержки и экономические вопросы, - отметил Аксенов.
Кроме этого глава Крыма и врио губернатора Севастополя хотят представить вице-премьеру правительства России общие подходы к реализации ФЦП.
ИСТОЧНИК KP.RU