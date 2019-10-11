2019-10-11T15:38:03+03:00
Общество

Между Крымом и Севастополем установят границу

Сергей Аксенов и Михаил Развожаев провели встречу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Как она будет работать, пока неизвестноКак она будет работать, пока неизвестноФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В ближайшее время станет известно, где установят границу между Крымом и Севастополем. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Он отметил, что между правительствами нет разногласий, а даже наоборот – понимание того, что нужно согласовывать свои действия.

- Мы договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор лучших практик, методик в реализации как региональных, так и федеральных проектов, а также меры социальный поддержки и экономические вопросы, - отметил Аксенов.

Кроме этого глава Крыма и врио губернатора Севастополя хотят представить вице-премьеру правительства России общие подходы к реализации ФЦП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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