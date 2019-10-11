Славные малыши: В бахчисарайском «Парке миниатюр» родились дикие котята

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-11T16:17:23+03:00

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В зоопарке «Парка миниатюр», который находится в Бахчисарае, на свет родились котята-сервалы. Эти дикие кошки, больше похожие на гепарда и довольно редкая порода домашних любимцев.

- Четыре дня назад на свет родилась парочка славных малышей. Они были совсем беспомощны, а их мама совсем не хотела их кормить молочком. Поэтому нашим сотрудникам, ухаживающим за животными, по истечении пяти часов пришлось все-таки забрать малышей, и начать их кормить самим, - рассказывает директор парка Виктор Жиленко.

Котята кушают каждые два часа. А Жиленко часто наведывается и интересуется их здоровьем, объемом и режимом кормления.

Виктор Жиленко с животными. Фото: Facebook

Малыши чувствуют себя хорошо и постепенно набирают вес.

- Надеюсь, в будущем они будут ручными, - делится директор парка.

ИСТОЧНИК KP.RU