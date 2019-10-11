2019-10-11T16:17:23+03:00
Дом. Семья

Славные малыши: В бахчисарайском «Парке миниатюр» родились дикие котята

Их выкармливают сотрудники зоопарка [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Котята чувствуют себя хорошо. Фото: FacebookКотята чувствуют себя хорошо. Фото: Facebook
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В зоопарке «Парка миниатюр», который находится в Бахчисарае, на свет родились котята-сервалы. Эти дикие кошки, больше похожие на гепарда и довольно редкая порода домашних любимцев.

- Четыре дня назад на свет родилась парочка славных малышей. Они были совсем беспомощны, а их мама совсем не хотела их кормить молочком. Поэтому нашим сотрудникам, ухаживающим за животными, по истечении пяти часов пришлось все-таки забрать малышей, и начать их кормить самим, - рассказывает директор парка Виктор Жиленко.

Котята кушают каждые два часа. А Жиленко часто наведывается и интересуется их здоровьем, объемом и режимом кормления.

Виктор Жиленко с животными. Фото: Facebook

Виктор Жиленко с животными. Фото: Facebook

Малыши чувствуют себя хорошо и постепенно набирают вес.

- Надеюсь, в будущем они будут ручными, - делится директор парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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