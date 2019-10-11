Украинцы со всего мира соберутся на круглый стол в Крыму

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-11T16:30:12+03:00

Украинцы из разных стран прилетят в Симферополь Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Встреча будет посвящена развитию связей с соотечественниками за рубежом

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В понедельник, 14 октября, украинцы из разных стран соберутся в Крыму для обсуждения вопросов связей с соотечественниками за рубежом, и роли нацменьшинств в развитии международных отношений.

- В Симферополе состоится ряд мероприятий с участием украинских соотечественников из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, ДНР, Литвы, Эстонии, Польши, Киргизии и Грузии, - сообщается в пресс - службе Постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ.

В представительстве отметили что в плане мероприятий - возложение членами делегации цветов к памятнику Богдану Хмельницкому.

ИСТОЧНИК KP.RU