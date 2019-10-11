Украинцы со всего мира соберутся на круглый стол в Крыму
В понедельник, 14 октября, украинцы из разных стран соберутся в Крыму для обсуждения вопросов связей с соотечественниками за рубежом, и роли нацменьшинств в развитии международных отношений.
- В Симферополе состоится ряд мероприятий с участием украинских соотечественников из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, ДНР, Литвы, Эстонии, Польши, Киргизии и Грузии, - сообщается в пресс - службе Постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ.
В представительстве отметили что в плане мероприятий - возложение членами делегации цветов к памятнику Богдану Хмельницкому.
ИСТОЧНИК KP.RU