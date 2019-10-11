Назван самый популярный маршрут из аэропорта "Симферополь"

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-11T16:43:50+03:00

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После изучения данных по всем оформленным авиабилетам аналитики подвели предварительные итоги. Самым популярным российским маршрутом в 2019 году стал Москва-Симферополь.

На него приходится 7 процентов от всех проданных билетов по всей стране.

- Перелет по этому маршруту в обе стороны в среднем обходится путешественникам в 11,5 тысячи рублей - на 5% дешевле, чем в прошлом году, - рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма, ссылаясь на одно из исследований.

Чаще всего туристы выбирали поездки по России. В десятку самых популярных рейсов также попал также перелет из Санкт-Петербурга в Симферополь.

Также, что касается авианаправлений, в топе четвертый год подряд перелеты из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU