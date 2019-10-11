2019-10-11T16:47:45+03:00
Общество

Крымский закон о компенсациях за капремонт будет изменен

его приведут в соответствие с федеральным законодательством
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Были введены новые льготыБыли введены новые льготыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Крыму приведут в соответствие с федеральным законодательством республиканский закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Будут введены дополнительные льготы для пожилых инвалидов I и II групп.

- Инвалидам, собственникам жилья, достигшим 70 лет теперь предусмотрена компенсация взноса в размере 50%. А инвалидам, собственникам жилья, достигшим 80 лет – 100% компенсация, - пишет "Крымская Газета".

При этом уточняется, что льготы полагаются только инвалидам которые проживают одни или с неработающими родственниками пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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