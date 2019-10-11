Крымский закон о компенсациях за капремонт будет изменен
В Крыму приведут в соответствие с федеральным законодательством республиканский закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Будут введены дополнительные льготы для пожилых инвалидов I и II групп.
- Инвалидам, собственникам жилья, достигшим 70 лет теперь предусмотрена компенсация взноса в размере 50%. А инвалидам, собственникам жилья, достигшим 80 лет – 100% компенсация, - пишет "Крымская Газета".
При этом уточняется, что льготы полагаются только инвалидам которые проживают одни или с неработающими родственниками пенсионного возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU