Внимание: В Крыму ищут несовершеннолетнюю керчанку

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-11T17:17:19+03:00

Если вы знаете, где находится девушка, обратитесь в полицию. Фото: МВД по РК

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Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из общежития техникума в Керчи и не вернулась. До сих пор о Самусевой Елены Максимовны нет никаких известий.

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Приметы: на вид 16-19 лет, рост 165 см, телосложения среднее, волосы темного цвета, глаза голубого цвета.

Была одета: куртка синего цвета, джинсы синего цвета, кофта темно-сиреневого цвета, кроссовки черного цвета.

Если вы знаете, где находится Елена, то сообщите по телефонам: (36561) 7-81-60, +7-978-818-81-51, +7-978-819-95-80 или отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым по телефону (3652) 667-588.

ИСТОЧНИК KP.RU