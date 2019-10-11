В Севастополе будут бороться с наркотиками при помощи фотографий

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-11T17:33:31+03:00

Поучаствовать в благом деле может каждый житель города

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Молодые активисты Севастополя закрашивают надписи с рекламой наркотиков на улицах города. Таким образом студенты и школьники вносят свой вклад в борьбу с распространением наркотиков.

- Присоединиться к акции «Закрась опасность» может каждый. Для этого необходимо прислать фотографию надписи и ее адрес на электронную почту Севастопольского центра социальных и спортивных программ oduk@mail.ru , - пишет ForPost

Особо отмечается, что в спальных районах города количество рекламы настолько велико, что управляющие компании не успевают их закрашивать. Поэтому участие общественности в этом процессе необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU