В Севастополе будут бороться с наркотиками при помощи фотографий
Молодые активисты Севастополя закрашивают надписи с рекламой наркотиков на улицах города. Таким образом студенты и школьники вносят свой вклад в борьбу с распространением наркотиков.
- Присоединиться к акции «Закрась опасность» может каждый. Для этого необходимо прислать фотографию надписи и ее адрес на электронную почту Севастопольского центра социальных и спортивных программ oduk@mail.ru , - пишет ForPost
Особо отмечается, что в спальных районах города количество рекламы настолько велико, что управляющие компании не успевают их закрашивать. Поэтому участие общественности в этом процессе необходимо.
ИСТОЧНИК KP.RU