В Крыму зарегистрировали новые случаи бешенства
В двух районах Крыма зафиксировали новые случаи бешенства. Из-за этого в селе Машино Бахчисарайского района и поселка Видное Красногвардейского района установили карантин.
Носителями вируса оказались кошка и собака.
На протяжении двух месяцев на этих территориях нельзя торговать домашними животными., проводить выставки и проводить обучающие занятия для собак.
- Общее количество случаев бешенства за истекший период 2019 года составляет 32 – в Крыму, и 1 – в Севастополе. Для сравнения: за весь 2018 год статистика заболеваемости составила 35 случаев, из них – 33 – в Крыму, 2 – в Севастополе, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
СПРАВКА «КП»
Статистика случаев бешенства:
В 2014 году зарегистрировано 7 вспышек бешенства животных;
В 2015 году – 8;
В 2016 году – 27;
В 2017 году – 20;
В 2018 году – 35.
ИСТОЧНИК KP.RU