В Крыму зарегистрировали новые случаи бешенства

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-11T17:48:35+03:00

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В двух районах Крыма зафиксировали новые случаи бешенства. Из-за этого в селе Машино Бахчисарайского района и поселка Видное Красногвардейского района установили карантин.

Носителями вируса оказались кошка и собака.

На протяжении двух месяцев на этих территориях нельзя торговать домашними животными., проводить выставки и проводить обучающие занятия для собак.

- Общее количество случаев бешенства за истекший период 2019 года составляет 32 – в Крыму, и 1 – в Севастополе. Для сравнения: за весь 2018 год статистика заболеваемости составила 35 случаев, из них – 33 – в Крыму, 2 – в Севастополе, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

СПРАВКА «КП»

Статистика случаев бешенства:

В 2014 году зарегистрировано 7 вспышек бешенства животных;

В 2015 году – 8;

В 2016 году – 27;

В 2017 году – 20;

В 2018 году – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU