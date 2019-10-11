В Симферополе от «Привоза» до Москольца высадили хризантемы и туи

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-11T18:07:47+03:00

На это выделили деньги меценаты

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В Симферополе от рынка «Привоз» до Москольца на территории пешеходной зоны начались работы по благоустройству.

Как рассказала замдиректора МБУ «Город» Юлия Елисеева, сейчас землю готовят к посадке цветов. Уже сегодня удалось высадить около 50 кустов хризантем и туи.

На участке трудились шесть человек.

- К нам обратились люди и предложили свою помощь в благоустройстве этой территории. Бюджетные деньги на приобретение этих хвойных деревьев и кустов хризантем не тратились, - отметила Елисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU