В Симферополе от «Привоза» до Москольца высадили хризантемы и туи
На это выделили деньги меценаты
Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Симферополе от рынка «Привоз» до Москольца на территории пешеходной зоны начались работы по благоустройству.
Как рассказала замдиректора МБУ «Город» Юлия Елисеева, сейчас землю готовят к посадке цветов. Уже сегодня удалось высадить около 50 кустов хризантем и туи.
На участке трудились шесть человек.
- К нам обратились люди и предложили свою помощь в благоустройстве этой территории. Бюджетные деньги на приобретение этих хвойных деревьев и кустов хризантем не тратились, - отметила Елисеева.
ИСТОЧНИК KP.RU