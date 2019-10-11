В Симферополе женщина порезала мужа за праздничным столом

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-11T18:22:12+03:00

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В столице Крыма рецидивистка изрезала мужа во время праздничного застолья. В процессе распития алкоголя между парой возник конфликт по надуманному поводу, и женщина схватилась за нож.

Мужчине серьезно досталось: его госпитализировали с множеством колотых и резаных ран рук и груди.

- Была задержана местная 43-летняя сожительница потерпевшего, ранее уже судимая за причинение телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - отметили в пресс -службе МВД по республике Крым.

Известно, что по данной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы. А пострадавший до сих пор находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU