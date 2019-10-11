2019-10-11T18:22:12+03:00
Общество

В Симферополе женщина порезала мужа за праздничным столом

Ранее злоумышленница уже привлекалась за подобное преступление
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Поножовщина возникла из -за надуманного поводаПоножовщина возникла из -за надуманного поводаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В столице Крыма рецидивистка изрезала мужа во время праздничного застолья. В процессе распития алкоголя между парой возник конфликт по надуманному поводу, и женщина схватилась за нож.

Мужчине серьезно досталось: его госпитализировали с множеством колотых и резаных ран рук и груди.

- Была задержана местная 43-летняя сожительница потерпевшего, ранее уже судимая за причинение телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - отметили в пресс -службе МВД по республике Крым.

Известно, что по данной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы. А пострадавший до сих пор находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина назвала преступниками итальянских ученых, приехавших в Крым
В Симферополе от «Привоза» до Москольца высадили хризантемы и туи
Около половины женщин Крыма живут в селах
В Крыму зарегистрировали новые случаи бешенства
В Севастополе будут бороться с наркотиками при помощи фотографий
Внимание: В Крыму ищут несовершеннолетнюю керчанку
Крымский закон о компенсациях за капремонт будет изменен
Назван самый популярный маршрут из аэропорта "Симферополь"
Украинцы со всего мира соберутся на круглый стол в Крыму
Славные малыши: В бахчисарайском «Парке миниатюр» родились дикие котята
Между Крымом и Севастополем установят границу
Керчанам разослали квитанции за отопление с ошибками
Крым просит 20 миллиардов рублей на строительство объектов энергетики
Индийский танец и японское шоу: В Детском парке пройдет «Праздник осени»
В Севастополь и другие южные города привезут 30 военных самолетов
Сторонники Филонова попросят Путина заняться делом экс-мэра
В Керчи почтут минутой молчания погибших в политехническом колледже
В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта
На съемках «Гардемарины-4» едва не утонул киношный сын Харатьяна
В Крыму осудили украинца обманом проникшего на территорию полуострова