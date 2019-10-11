Украина назвала преступниками итальянских ученых, приехавших в Крым

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-11T18:54:17+03:00

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Киев назвал преступниками ученых из Италии, прибывших в Крым для сохранения на полуострове культурного наследия мирового значения. Посольство Украины в Риме отправило гневное письмо в организацию Italia Nostra, приславшую своих специалистов на полуостров.

- В письме говорится, что я совершаю преступление, находясь на якобы оккупированной территории. Несмотря на обвинения, я посчитал нужным не обращать на него внимания и остаться в Крыму, - сообщил Джованни Спалла , ученый и представитель организации.

Спалла также сослался на Конфенцию Фару, основанную на том, что знание и использование культурного наследия является неотъемлемой частью права каждого человека на участие в культурной жизни общества. Он заявил, что данный принцип подтверждает его право оставаться на полуострове для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU