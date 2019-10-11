2019-10-11T18:54:17+03:00
Общество

Украина назвала преступниками итальянских ученых, приехавших в Крым

Киев возмущен сохранением культурного наследия на полуострове
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Ученые из Италии прибыли на полуостров для сохранения культурного наследияУченые из Италии прибыли на полуостров для сохранения культурного наследияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Киев назвал преступниками ученых из Италии, прибывших в Крым для сохранения на полуострове культурного наследия мирового значения. Посольство Украины в Риме отправило гневное письмо в организацию Italia Nostra, приславшую своих специалистов на полуостров.

- В письме говорится, что я совершаю преступление, находясь на якобы оккупированной территории. Несмотря на обвинения, я посчитал нужным не обращать на него внимания и остаться в Крыму, - сообщил Джованни Спалла , ученый и представитель организации.

Спалла также сослался на Конфенцию Фару, основанную на том, что знание и использование культурного наследия является неотъемлемой частью права каждого человека на участие в культурной жизни общества. Он заявил, что данный принцип подтверждает его право оставаться на полуострове для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе женщина порезала мужа за праздничным столом
В Симферополе от «Привоза» до Москольца высадили хризантемы и туи
Около половины женщин Крыма живут в селах
В Крыму зарегистрировали новые случаи бешенства
В Севастополе будут бороться с наркотиками при помощи фотографий
Внимание: В Крыму ищут несовершеннолетнюю керчанку
Крымский закон о компенсациях за капремонт будет изменен
Назван самый популярный маршрут из аэропорта "Симферополь"
Украинцы со всего мира соберутся на круглый стол в Крыму
Славные малыши: В бахчисарайском «Парке миниатюр» родились дикие котята
Между Крымом и Севастополем установят границу
Керчанам разослали квитанции за отопление с ошибками
Крым просит 20 миллиардов рублей на строительство объектов энергетики
Индийский танец и японское шоу: В Детском парке пройдет «Праздник осени»
В Севастополь и другие южные города привезут 30 военных самолетов
Сторонники Филонова попросят Путина заняться делом экс-мэра
В Керчи почтут минутой молчания погибших в политехническом колледже
В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта
На съемках «Гардемарины-4» едва не утонул киношный сын Харатьяна
В Крыму осудили украинца обманом проникшего на территорию полуострова