2019-10-12T11:21:40+03:00
Общество

В Алуште продают санаторий «Ветеран» на 174 миллиона рублей

Общая площадь зданий здравницы составляет 2,6 га
Степан ОСТИНОВ
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Санаторий "Ветеран"Санаторий "Ветеран"
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Власти Крыма выставили на открытый аукцион санаторий «Ветеран» в Алуште.

Начальная цена пансионата на торгах — 174,2 млн рублей с НДС.

- По информации Распорядительной дирекции, комплекс зданий и сооружений бывшего пансионата «Ветеран» находится на огороженной территории с большим парком и прекрасными видами. Расстояние до моря составляет приблизительно 2 км. Территория ухоженная, благоустроенная. Общая площадь капитальных строений занимает 26416,5 кв.м, - сообщает пресс-служба Минимущества Крыма.

Сам аукцион одобрен крымским парламентом.

Принять участие в аукционе могут юридическое, физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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