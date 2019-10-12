В Алуште продают санаторий «Ветеран» на 174 миллиона рублей
Власти Крыма выставили на открытый аукцион санаторий «Ветеран» в Алуште.
Начальная цена пансионата на торгах — 174,2 млн рублей с НДС.
- По информации Распорядительной дирекции, комплекс зданий и сооружений бывшего пансионата «Ветеран» находится на огороженной территории с большим парком и прекрасными видами. Расстояние до моря составляет приблизительно 2 км. Территория ухоженная, благоустроенная. Общая площадь капитальных строений занимает 26416,5 кв.м, - сообщает пресс-служба Минимущества Крыма.
Сам аукцион одобрен крымским парламентом.
Принять участие в аукционе могут юридическое, физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
ИСТОЧНИК KP.RU