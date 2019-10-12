2019-10-12T16:53:53+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело из-за смерти отдыхавшего в «Артеке» ребенка

12-летний мальчик скончался в ялтинской больнице от пневмонии
Степан ОСТИНОВ
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Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика, который отдыхал в «Артеке».

Уголовное дело открыто по части 2. ст. 109 — причинение смерти по вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Днем 11 октября текущего года из ФГБОУ "МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

В «Артеке» и ялтинской горбольнице правоохранители изъяли медицинскую документацию, назначили необходимые экспертизы и допросили руководителей и сотрудников лагеря.

- Сейчас следствие продолжается. В ходе следствия будут изучены условия содержания несовершеннолетнего в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям, - заключила Ольга Постнова.

В свою очередь руководство детского лагеря оказывает всесторонней содействие расследованию.

- МДЦ «Артек» приносит соболезнования родным и близким ребёнка и готов оказать им всю необходимую помощь, - ответили КП-Крым в «Артеке» на официальный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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