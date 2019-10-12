2019-10-12T16:40:41+03:00
Общество

В Крыму расширят перечень льготников на оплату капремонта

Компенсировать взносы за капремонт будут крымчанам в возрасте от 70 лет
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму расширят перечень льготников, которые получат компенсацию на оплату взносов за капитальный ремонт многоэтажек.

Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству крымского парламента одобрил правки в Закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым».

Согласно изменениям, возмещать расходы на капремонт будут собственникам квартир в возрасте от 70 лет, которые проживают в семье с инвалидами I и II групп.

В частности, компенсация для крымчан от 70 до 80 лет может составить 50%, а старше 80 лет – 100% от уплаченных взносов.

- Республиканский закон приводится в соответствие с федеральным законодательством: 29 июля 2018 года такие нормы были введены в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации. Принятие проекта данного закона позволит улучшить материальное положение граждан из числа указанных льготных категорий, - сообщил глава профильного комитета Алексей Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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