В Тихой бухте обрушилась часть берега

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-13T09:07:01+03:00

Участок протяженностью около 50 метров с камнями съехал вниз

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В Коктебеле на территории Тихой бухты обвалилась часть берега. Место обвала зафиксировали на видео сотрудники парка.

Судя по кадрам, часть берега покрылась трещинами. Кроме того, участок протяженностью около 50 метров с камнями съехал вниз. В месте с почвой вниз съехала и табличка, которая предупреждает туристов о том, что здесь есть опасность обвала.

Известно, что никто не пострадал.

Тихая бухта, обвал на мысе Хамелеон - Коктебель 10.10.2019 г..В Коктебеле, на мысе Хамелеон, который находится в ландшафтном парке Тихая бухта, произошел обвал. Видео: Koktebel News

Напомним, последнее крупное обрушение в районе Тихой бухты было на мысе Хамелеон, который разделяет бухту и Коктебельский залив.

ИСТОЧНИК KP.RU