Петербуржец украл ящик водки и коньяка из феодосийского магазина

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-13T11:44:06+03:00

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Житель Санкт-Петербурга украл ящик алкогодя из феодосийского магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным правоохранителей, 29-летний мужчина был ранее судим. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда зашел в магазин. Там он взял несколько бутылок коньяка и водки и вместе с добытым алкоголем скрылся, не заплатив за товар и не отреагировав на оклики представителей магазина.

Позже злоумышленник сознался полиуии, что украденный алкоголь он выпил. Ущерб магазину он возместил.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU