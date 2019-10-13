В Крыму за неделю в ДТП и на пожарах погибло 7 человек

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-13T11:56:51+03:00

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За неделю сотрудники МЧС спасли в ДТП 21 человека, трое из них - дети. Три человека погибло, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались к ликвидации последствий аварий 13 раз.

Также за неделю ликвидировали 69 пожаров. 41 из них - это возгорание сухостоя и мусора. Сотрудники МЧС спасли на пожарах четыре человека, однако четверых спасти не удалось.

Происшествий на воде стало меньше. Произошел всего один инцидент, одного человека доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU