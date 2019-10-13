На трассе "Таврида" столкнулись три авто: погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-13T12:03:00+03:00

Еще четыре человека получили травмы

Изменить размер текста: A A

Вечером 12 октября на трассе "Таврида" в районе Старого Крыма произошло ДТП. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Крыму, столкнулись три автомобиля: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz GLE.

По данным пресс-службы, авария случилась на 103-м километре "Тавриды". В результате столкновения легковушек погибла женщина, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

Их госпитализировали в Кировскую ЦРБ и Старокрымскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU