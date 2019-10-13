2019-10-13T12:13:36+03:00
Общество

В Крыму планируют рекультивировать два полигона с бытовыми отходами

Разработана проектно-сметная документация
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
В мае полигон в Белогорске горел. Фото: стопхламкрым.рфВ мае полигон в Белогорске горел. Фото: стопхламкрым.рф
Изменить размер текста:

В Крыму планируют рекультивировать два полигона твердых коммунальных отходов. Это одно из направлений реализации региональной программы «Чистая страна».

- В Крыму запланирована рекультивация двух отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в Судаке и Белогорске, что позволит к 2024 году улучшить качество жизни более 33 тысяч человек, - сообщил глава министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

По его словам, уже разработана проектно-сметная документация на рекультивацию, которая направлена в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проведения государственной экологической экспертизы.

Также министр отметил, что Белогорск и Судак в сентябре текущего года включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе "Таврида" столкнулись три авто: погибла женщина
В Крыму за неделю в ДТП и на пожарах погибло 7 человек
Петербуржец украл ящик водки и коньяка из феодосийского магазина
Под Керчью задушили хозяйку гостевого дома
В Тихой бухте обрушилась часть берега
Погода в Крыму на 13 октября: До +23 градусов и облачно
В политехе не стали восстанавливать буфет, где "керченский стрелок" взорвал бомбу
Росздравнадзор проверит качество медуслуг в «Артеке» после смерти мальчика
В Крыму расширят перечень льготников на оплату капремонта
Следком возбудил уголовное дело из-за смерти отдыхавшего в «Артеке» ребенка
В Алуште продают санаторий «Ветеран» на 174 миллиона рублей
Бархатный сезон в разгаре: Погода в Крыму на 12 октября
Украина назвала преступниками итальянских ученых, приехавших в Крым