В Крыму планируют рекультивировать два полигона с бытовыми отходами

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-13T12:13:36+03:00

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В Крыму планируют рекультивировать два полигона твердых коммунальных отходов. Это одно из направлений реализации региональной программы «Чистая страна».

- В Крыму запланирована рекультивация двух отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в Судаке и Белогорске, что позволит к 2024 году улучшить качество жизни более 33 тысяч человек, - сообщил глава министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

По его словам, уже разработана проектно-сметная документация на рекультивацию, которая направлена в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проведения государственной экологической экспертизы.

Также министр отметил, что Белогорск и Судак в сентябре текущего года включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU