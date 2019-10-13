Крымские рыбаки поучаствуют в соревнованиях по ловле донной удочкой
Чемпионат пройдет 19 и 20 октября
Фото: msport.rk.gov.ru
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В Крыму на берегу Аянского водохранилища пройдет чемпионат Крыма по рыболовному спорту. Соревнования назначены на 19 и 20 октября, сообщили в пресс-службе министерства спорта Крыма.
На чемпионат по ловле донной удочкой съедутся рыбаки с разных уголков Крыма.
Помимо этого, участники грядущих соревнований получат возможность стать членами крымской сборной по рыбной ловле в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU