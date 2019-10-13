Крымские рыбаки поучаствуют в соревнованиях по ловле донной удочкой

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-13T14:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму на берегу Аянского водохранилища пройдет чемпионат Крыма по рыболовному спорту. Соревнования назначены на 19 и 20 октября, сообщили в пресс-службе министерства спорта Крыма.

На чемпионат по ловле донной удочкой съедутся рыбаки с разных уголков Крыма.

Помимо этого, участники грядущих соревнований получат возможность стать членами крымской сборной по рыбной ловле в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU