Крымские депутаты впервые посетили Турцию с официальным визитом

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-13T15:10:29+03:00

Наталья Поклонская отметила, что вопросов о принадлежности полуострова не возникло

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Крымчане стали частью российской делегации, которая посетила Турцию с официальным визитом. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская, одна из членов делегации, передает РИА Новости.

По ее словам, в рамках поездки прошел прием на высшем государственном уровне. На приветственном ужине в Стамбуле гостей поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

- Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие Президента - именно так нас встретила Турция, - написала Поклонская на Facebook.

Также депутат Госдумы отметила, что коллеги из парламентов Турции, Пакистана, Афганистана и Китая не задавали вопросов о принадлежности Крыма.

Одним из членов российской делегации также стал еще один депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU