Крымские депутаты впервые посетили Турцию с официальным визитом
Крымчане стали частью российской делегации, которая посетила Турцию с официальным визитом. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская, одна из членов делегации, передает РИА Новости.
По ее словам, в рамках поездки прошел прием на высшем государственном уровне. На приветственном ужине в Стамбуле гостей поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие Президента - именно так нас встретила Турция, - написала Поклонская на Facebook.
Также депутат Госдумы отметила, что коллеги из парламентов Турции, Пакистана, Афганистана и Китая не задавали вопросов о принадлежности Крыма.
Одним из членов российской делегации также стал еще один депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
ИСТОЧНИК KP.RU