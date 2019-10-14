На поддержку аграриев Крыма за пять лет выделили 12 миллиардов рублей
С 2014 по 2019 год поддержка аграрной отрасли Крыма составила 12 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось обновить и пополнить парк сельхозтехники, заложить новые сады и виноградники.
Также за счет собственного производства население полуострова обеспечено пшеницей, мясом птицы и частично в овощах.
- Отрасль динамично развивается, ее вклад в формирование валового регионального продукта составляет 11%. В этом году наши аграрии собрали порядка 1,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме этого, модернизируются предприятия агропромышленного комплекса, повышается инвестпривлекательность отрасли, развивается мелиорация.
ИСТОЧНИК KP.RU