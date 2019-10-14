С начала года в Крыму убрали около 20 свалок
В Крыму до конца года хотят ликвидировать 62 свалки, из них 17 уже удалось убрать. Общая площадь очищенной территории составляет почти 19 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.
Большие скопления мусора обнаружили в Судаке, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Симферопольском районах.
- В 2019 году на территории Крыма за границами населенных пунктов запланировано ликвидировать 62 несанкционированных места размещения отходов, - отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Наталья Кривенко.
ИСТОЧНИК KP.RU