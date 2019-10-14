2019-10-14T09:52:42+03:00
Недвижимость

С начала года в Крыму убрали около 20 свалок

Всего планируется ликвидировать 62
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Удалось очистить 19 квадратных метров. Фото: пресс-служба МинЖКХ КрымаУдалось очистить 19 квадратных метров. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крыма
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В Крыму до конца года хотят ликвидировать 62 свалки, из них 17 уже удалось убрать. Общая площадь очищенной территории составляет почти 19 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

Большие скопления мусора обнаружили в Судаке, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Симферопольском районах.

- В 2019 году на территории Крыма за границами населенных пунктов запланировано ликвидировать 62 несанкционированных места размещения отходов, - отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Наталья Кривенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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