На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
Вечером в субботу, 12 октября, на трассе «Таврида» произошла авария. Водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» ехал по дороге и не выбрали безопасную скорость движения.
Из-за этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки «Volkswagen Tiguan», а после еще и врезался в «Mercedes».
В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир «Volkswagen Transporter». Также получили травмы разной степени тяжести еще трое пассажиров, которые ехали в этой машине. Их госпитализировали.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU