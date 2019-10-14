2019-10-14T10:41:12+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку

Водитель выехал на встречную полосу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На место аварии выезжали наряды ГИБДДНа место аварии выезжали наряды ГИБДДФото: "КП" Архив
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Вечером в субботу, 12 октября, на трассе «Таврида» произошла авария. Водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» ехал по дороге и не выбрали безопасную скорость движения.

Из-за этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки «Volkswagen Tiguan», а после еще и врезался в «Mercedes».

В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир «Volkswagen Transporter». Также получили травмы разной степени тяжести еще трое пассажиров, которые ехали в этой машине. Их госпитализировали.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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