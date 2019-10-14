Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
В аэропорту «Симферополь» тестировали грузовой электрокар, его разработали на крымском предприятии. Он проходил испытания на протяжении 10 дней и был тягачом для перевозки багажа и грузов по аэродрому.
Он подтвердил заявленные характеристики.
Он подтвердил заявленные характеристики. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы
Грузовик может перевозить тонну груза в кузове и до 5 тонн в прицепных тележках.
- Запас хода на одном заряде достигает 150 километров. При этом электрокар полностью заряжается за 3,5 часа. Машина рассчитана на эксплуатацию, в том числе, и в зимний период, - рассказали в пресс-службе аэропорта крымской столицы.
В будущем крымский электрокар хотят сделать беспилотным. А в декабре он примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU