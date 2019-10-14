2019-10-14T11:15:37+03:00
Общество

Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»

Его тестировали в течение 10 дней
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В будущем его хотят сделать беспилотным. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицыВ будущем его хотят сделать беспилотным. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы
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В аэропорту «Симферополь» тестировали грузовой электрокар, его разработали на крымском предприятии. Он проходил испытания на протяжении 10 дней и был тягачом для перевозки багажа и грузов по аэродрому.

Он подтвердил заявленные характеристики.

Он подтвердил заявленные характеристики. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы

Он подтвердил заявленные характеристики. Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы

Грузовик может перевозить тонну груза в кузове и до 5 тонн в прицепных тележках.

- Запас хода на одном заряде достигает 150 километров. При этом электрокар полностью заряжается за 3,5 часа. Машина рассчитана на эксплуатацию, в том числе, и в зимний период, - рассказали в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

В будущем крымский электрокар хотят сделать беспилотным. А в декабре он примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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