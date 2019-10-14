Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
В Корпорацию развития Крыма обратились два инвестора. Они хотят реализовать на территории республики проект по опреснению воды. Им оказали содействие, и они уже провели переговоры с представителями «Воды Крыма».
Вопросы по опреснению поднимаются не первый год. Но все проекты были очень дорогими и с долгим сроком окупаемости.
Кроме этого, инвестор из Москвы хочет реализовать на полуострове проект закладке и выращиванию плодовых деревьев – фисташек.
-Это одно из перспективных и новых направлений в сельском хозяйстве. Ведь Крым, благодаря благоприятному сочетанию почвенно-климатических условий, является важнейшим регионом для сохранения и развития товарного садоводства, - рассказали в пресс-службе Корпорации развития.
Чаще всего в республике выращивают грецкий орех, миндаль и фундук.
ИСТОЧНИК KP.RU