Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Два друга, 23 и 26 лет, уроженцы Симферополя решили пошутить. Они прогуливались по городу и увидели, что в одном из дворов уже долгое время стоит машина. Ради забавы они решили перегнать машину в другой двор с помощью троса и еще одного автомобиля.
Но вот владелец юмора не оценил. 28-летний мужчина увидел, что машины нет и обратился в полицию.
Теперь подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы, против них возбудили уголовные дела.
ВАЖНО
Что делать, чтобы не допустить угона машины:
- поставьте на автомобиль сигнализацию, систему блокировки руля и педалей;
- не оставляйте в машине документы и ценные вещи.
- сделайте так, чтобы преступник не смог быстро завести вашу машину.
ИСТОЧНИК KP.RU