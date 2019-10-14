2019-10-14T12:07:10+03:00
Происшествия

Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы

Он перетянули машину в соседний двор с помощью троса
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Хозяин машины обратился в полициюХозяин машины обратился в полициюФото: Борис КОКУРИН
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Два друга, 23 и 26 лет, уроженцы Симферополя решили пошутить. Они прогуливались по городу и увидели, что в одном из дворов уже долгое время стоит машина. Ради забавы они решили перегнать машину в другой двор с помощью троса и еще одного автомобиля.

Но вот владелец юмора не оценил. 28-летний мужчина увидел, что машины нет и обратился в полицию.

Теперь подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы, против них возбудили уголовные дела.

ВАЖНО

Что делать, чтобы не допустить угона машины:

- поставьте на автомобиль сигнализацию, систему блокировки руля и педалей;

- не оставляйте в машине документы и ценные вещи.

- сделайте так, чтобы преступник не смог быстро завести вашу машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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