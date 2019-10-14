Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
В 2019 году судовладельцы заплатили 5 миллионов штрафов за нарушение пограничного законодательства. Все они осуществляли свою деятельность в Азово-Черноморском бассейне.
Например, на прошлой неделе в отношении судовладельца из Севастополя в законную силу вступило решение по административному делу. Он должен заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
- В августе 2019 года пограничники зафиксировали выход за пределы территориального моря РФ одного из судов. На проверку выдвинулась специалисты, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.
В отношении капитана возбудили административное дело, он заплатил 30 тысяч рублей.
А позже оштрафовали и судовладельца.
ИСТОЧНИК KP.RU