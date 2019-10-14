2019-10-14T12:55:22+03:00
Общество

Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы

Протоколы выписали в этом году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Нужно соблюдать правила пограничного режимаНужно соблюдать правила пограничного режимаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В 2019 году судовладельцы заплатили 5 миллионов штрафов за нарушение пограничного законодательства. Все они осуществляли свою деятельность в Азово-Черноморском бассейне.

Например, на прошлой неделе в отношении судовладельца из Севастополя в законную силу вступило решение по административному делу. Он должен заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

- В августе 2019 года пограничники зафиксировали выход за пределы территориального моря РФ одного из судов. На проверку выдвинулась специалисты, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

В отношении капитана возбудили административное дело, он заплатил 30 тысяч рублей.

А позже оштрафовали и судовладельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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