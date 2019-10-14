2019-10-14T14:12:19+03:00
Общество

Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"

Речь идет о трех судах, арестованных в Керченском проливе в 2018 году
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Арестованные суда в КерчиАрестованные суда в КерчиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вадим Пристайко - Министр иностранных дел Украины - заявил о готовящемся возвращении из Крыма украинских кораблей, задержанных в декабре 2018 года российскими пограничниками.

Речь идет о буксире "Яны Капу" и двух бронированных артиллерийских катерах - "Никополь" и "Бердянск".

Вскоре после этого в сети появилось видео, на котором видно, как у керченского причала с арестованными судами проводятся работы. Местные жители предположили, что это связанно с возможным возвращением катеров Украине.

- Да, переговоры на тему возврата кораблей ведутся, это официальная информация, мы ее не опровергаем. Другое дело, что делать преждевременные заявления до окончания переговоров попросту глупо, - говорит КП-Крым Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

- Для нас подходящим вариантом является не просто возврат этих кораблей, а обмен на те российские суда, что сейчас удерживаются Украиной: "Норд" и "Механик Погодин". Переговоры по данному вопросу все еще идут.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" и танкер "Механик Погодин" были задержаны Украиной в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение
За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинский районе
В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек
В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития
Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение
На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
С начала года в Крыму убрали около 20 свалок