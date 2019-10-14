Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"
Вадим Пристайко - Министр иностранных дел Украины - заявил о готовящемся возвращении из Крыма украинских кораблей, задержанных в декабре 2018 года российскими пограничниками.
Речь идет о буксире "Яны Капу" и двух бронированных артиллерийских катерах - "Никополь" и "Бердянск".
Вскоре после этого в сети появилось видео, на котором видно, как у керченского причала с арестованными судами проводятся работы. Местные жители предположили, что это связанно с возможным возвращением катеров Украине.
- Да, переговоры на тему возврата кораблей ведутся, это официальная информация, мы ее не опровергаем. Другое дело, что делать преждевременные заявления до окончания переговоров попросту глупо, - говорит КП-Крым Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.
- Для нас подходящим вариантом является не просто возврат этих кораблей, а обмен на те российские суда, что сейчас удерживаются Украиной: "Норд" и "Механик Погодин". Переговоры по данному вопросу все еще идут.
Напомним, рыболовецкое судно "Норд" и танкер "Механик Погодин" были задержаны Украиной в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU