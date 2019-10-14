Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-14T14:12:19+03:00

Речь идет о трех судах, арестованных в Керченском проливе в 2018 году

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Вадим Пристайко - Министр иностранных дел Украины - заявил о готовящемся возвращении из Крыма украинских кораблей, задержанных в декабре 2018 года российскими пограничниками.

Речь идет о буксире "Яны Капу" и двух бронированных артиллерийских катерах - "Никополь" и "Бердянск".

Вскоре после этого в сети появилось видео, на котором видно, как у керченского причала с арестованными судами проводятся работы. Местные жители предположили, что это связанно с возможным возвращением катеров Украине.

- Да, переговоры на тему возврата кораблей ведутся, это официальная информация, мы ее не опровергаем. Другое дело, что делать преждевременные заявления до окончания переговоров попросту глупо, - говорит КП-Крым Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

- Для нас подходящим вариантом является не просто возврат этих кораблей, а обмен на те российские суда, что сейчас удерживаются Украиной: "Норд" и "Механик Погодин". Переговоры по данному вопросу все еще идут.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" и танкер "Механик Погодин" были задержаны Украиной в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU