В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Он не уступил ему дорогу
Полиция проводит проверкуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
Днем 12 октября на трассе «Симферополь-Алушта-Ялта» произошла авария. Со стороны Алушты в Ялту ехал «Мерседес» и при повороте налево не уступил дорогу 29-летнему водителю мотороллера «Ямаха».
Он ехал к нему навстречу.
В результате аварии владелец мотороллера получил травмы несовместимые с жизнью.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU