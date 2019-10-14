В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-14T14:51:39+03:00

Он не уступил ему дорогу

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Днем 12 октября на трассе «Симферополь-Алушта-Ялта» произошла авария. Со стороны Алушты в Ялту ехал «Мерседес» и при повороте налево не уступил дорогу 29-летнему водителю мотороллера «Ямаха».

Он ехал к нему навстречу.

В результате аварии владелец мотороллера получил травмы несовместимые с жизнью.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU