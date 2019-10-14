Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинский районе
В поселке Багерово Ленинского районе произошла авария. В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что забор ее дома протаранила машина. А водитель поспешил покинуть место аварии.
Полицейские отыскали нарушителя. Им оказался 53-летний местный житель, после нашли и транспортное средство с характерными повреждениями.
- Выяснилось, что у мужчины нет прав и он никогда их не получал. Кроме того, он был очень пьяным, что подтвердилось в результате медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
ДТП в Ленинском районе.Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник
Нарушитель признался, что выпил, а потом сел за руль недавно купленной машины и, когда выезжал задним ходом, повредил забор соседей.
Мужчине грозит до 15 суток тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU