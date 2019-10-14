2019-10-14T14:25:46+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинский районе

Он «неудачно» выехал задним ходом
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Нарушителю грозит провести 15 суток за решеткой. Фото: пресс-служба МВД по РКНарушителю грозит провести 15 суток за решеткой. Фото: пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

В поселке Багерово Ленинского районе произошла авария. В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что забор ее дома протаранила машина. А водитель поспешил покинуть место аварии.

Полицейские отыскали нарушителя. Им оказался 53-летний местный житель, после нашли и транспортное средство с характерными повреждениями.

- Выяснилось, что у мужчины нет прав и он никогда их не получал. Кроме того, он был очень пьяным, что подтвердилось в результате медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

ДТП в Ленинском районе.Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник

Нарушитель признался, что выпил, а потом сел за руль недавно купленной машины и, когда выезжал задним ходом, повредил забор соседей.

Мужчине грозит до 15 суток тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение
За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"
В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек
В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития
Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение
На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
С начала года в Крыму убрали около 20 свалок