Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинский районе

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-14T14:25:46+03:00

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В поселке Багерово Ленинского районе произошла авария. В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что забор ее дома протаранила машина. А водитель поспешил покинуть место аварии.

Полицейские отыскали нарушителя. Им оказался 53-летний местный житель, после нашли и транспортное средство с характерными повреждениями.

- Выяснилось, что у мужчины нет прав и он никогда их не получал. Кроме того, он был очень пьяным, что подтвердилось в результате медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737687" frameborder="0"></iframe> ДТП в Ленинском районе.Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник

Нарушитель признался, что выпил, а потом сел за руль недавно купленной машины и, когда выезжал задним ходом, повредил забор соседей.

Мужчине грозит до 15 суток тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU