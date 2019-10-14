За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
В Симферополе за неделю провели формовочную обрезку 37 кустарников и 36 деревьев. Работы выполнили на улицах Кечкеметской, Барышева, Сельской, Курчатова, Александра Невского и площади Веры Роик.
Кроме этого, специалисты МБУ «Город» снесли опасные зеленые насаждения на Героев Сталинграда, Жуковского, Студенческой, Курчатова и Троллейбусной.
Также в городе проводится ежедневный покос травы.
-Выкашивание газонов на прошлой неделе состоялось на общей площади более ста тысяч квадратных метров. Растительность скосили на 17 улицах города, в числе которых улицы Семашко, Сельская, Калинина, а также переулок Яблоневый и площадь Амет-Хана Султана, - рассказал директор предприятия «Город» Антон Подабед.
ИСТОЧНИК KP.RU