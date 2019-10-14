2019-10-14T15:53:31+03:00
Общество

Связали и ударили ножом в шею: в Крыму осуждены местные жители, убившие собутыльника

Тело убитого завернули в ковер и похоронили в поле
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Злоумышленники указывают на место, где они похоронили убитого товарищаЗлоумышленники указывают на место, где они похоронили убитого товарища
Изменить размер текста:

Двое жителей Джанкойского района были осуждены за жестокую расправу над своим собутыльником. Известно, что преступники получили наказание в виде 15 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- В один из вечеров июля 2016 года трое товарищей распивали спиртные напитки в доме села Майское. Во время застолья между приятелями разгорелась ссора, в ходе которой двое из них связали третьего, поместили в водопроводную яму во дворе и вернулись за стол. Спустя несколько часов двое приятелей, вытащив третьего из ямы, поставили его во дворе на колени и поочередно нанесли ножом ранения в область шеи, - рассказали в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что после расправы над товарищем мужчины завернули его тело в ковер, и захоронили на пустыре.В ходе следственных действий останки были обнаружены.

Тело убитого было завернуто в ковер

Тело убитого было завернуто в ковер

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму стартовал отопительный сезон
На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение
За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинском районе
Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"
В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек
В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития
Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение
На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
С начала года в Крыму убрали около 20 свалок