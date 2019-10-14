Связали и ударили ножом в шею: в Крыму осуждены местные жители, убившие собутыльника

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-14T15:53:31+03:00

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Двое жителей Джанкойского района были осуждены за жестокую расправу над своим собутыльником. Известно, что преступники получили наказание в виде 15 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- В один из вечеров июля 2016 года трое товарищей распивали спиртные напитки в доме села Майское. Во время застолья между приятелями разгорелась ссора, в ходе которой двое из них связали третьего, поместили в водопроводную яму во дворе и вернулись за стол. Спустя несколько часов двое приятелей, вытащив третьего из ямы, поставили его во дворе на колени и поочередно нанесли ножом ранения в область шеи, - рассказали в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что после расправы над товарищем мужчины завернули его тело в ковер, и захоронили на пустыре.В ходе следственных действий останки были обнаружены.

Тело убитого было завернуто в ковер

ИСТОЧНИК KP.RU