2019-10-14T16:41:10+03:00
Общество

В Крыму стартовал отопительный сезон

Правда, пока что тепло подадут только на социально значимые объекты
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Пока что тепло подадут только в больницы, школы и детские садыПока что тепло подадут только в больницы, школы и детские садыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Крыма, Сергей Аксенов, распорядился в течении трех дней обеспечить теплом все школы, детские сады, больницы, и другие объекты социальной инфраструктуры.

- Считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений.. Это позволит создать оптимальные температурные условия для обучения наших детей, снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала, - написал Аксенов на своей страничке в Facebook.

Кроме того, глава республики уточнил, что для всех остальных объектов отопительный сезон начнется согласно общепринятым нормам, то есть, когда среднесуточная температура на улице в течении 5 дней будет ниже 8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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