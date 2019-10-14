В Крыму стартовал отопительный сезон

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-14T16:41:10+03:00

Пока что тепло подадут только в больницы, школы и детские сады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, пока что тепло подадут только на социально значимые объекты

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Глава Крыма, Сергей Аксенов, распорядился в течении трех дней обеспечить теплом все школы, детские сады, больницы, и другие объекты социальной инфраструктуры.

- Считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений.. Это позволит создать оптимальные температурные условия для обучения наших детей, снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала, - написал Аксенов на своей страничке в Facebook.

Кроме того, глава республики уточнил, что для всех остальных объектов отопительный сезон начнется согласно общепринятым нормам, то есть, когда среднесуточная температура на улице в течении 5 дней будет ниже 8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU