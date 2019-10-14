В Крыму стартовал отопительный сезон
Глава Крыма, Сергей Аксенов, распорядился в течении трех дней обеспечить теплом все школы, детские сады, больницы, и другие объекты социальной инфраструктуры.
- Считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений.. Это позволит создать оптимальные температурные условия для обучения наших детей, снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала, - написал Аксенов на своей страничке в Facebook.
Кроме того, глава республики уточнил, что для всех остальных объектов отопительный сезон начнется согласно общепринятым нормам, то есть, когда среднесуточная температура на улице в течении 5 дней будет ниже 8 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU