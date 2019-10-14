На улучшение системы здравоохранения Крыма выделят 3 миллиарда рублей
В 2020 году для модернизации системы здравоохранения выделят 3 миллиарда рублей. Поэтому каждое профильное учреждение должно подготовить проект для строительных работ на будущий год.
- От четкого определения сроков реализации мероприятий и распределения зон ответственности зависит качество выполнения нашей работы, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, он напомнил, что до сих пор актуальным является вопрос установки медоборудования в кабинетах поликлиник и больниц, которым не требуется дополнительная подготовка.
Также Аксенов подчеркнул, что нельзя забывать о потребностях во врачебных амбулаториях сельских районов республики.
- Нужно принять меры по закупке необходимого количества передвижных медицинских комплексов, - резюмировал глава.
ИСТОЧНИК KP.RU