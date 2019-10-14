На улучшение системы здравоохранения Крыма выделят 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-14T17:27:30+03:00

Обещают не забыть и о потребности во врачебных аудиториях в селах Фото: Александр ГЛУЗ

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В 2020 году для модернизации системы здравоохранения выделят 3 миллиарда рублей. Поэтому каждое профильное учреждение должно подготовить проект для строительных работ на будущий год.

- От четкого определения сроков реализации мероприятий и распределения зон ответственности зависит качество выполнения нашей работы, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, он напомнил, что до сих пор актуальным является вопрос установки медоборудования в кабинетах поликлиник и больниц, которым не требуется дополнительная подготовка.

Также Аксенов подчеркнул, что нельзя забывать о потребностях во врачебных амбулаториях сельских районов республики.

- Нужно принять меры по закупке необходимого количества передвижных медицинских комплексов, - резюмировал глава.

ИСТОЧНИК KP.RU