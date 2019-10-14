2019-10-14T17:40:43+03:00
Общество

Со дна морского: В Севастополе подняли на сушу немецкую артиллерийскую установку

Она находилась на глубине 26 метров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Опасные предметы уничтожили. Фото: ОМОН «Беркут»Опасные предметы уничтожили. Фото: ОМОН «Беркут»
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В Севастополе на глубине 26 метров лежала немецкая артиллерийская установка «Stug-3» времен Великой Отечественной войны. Специалистам удалось поднять ее на сушу.

Кстати, ее обнаружили на борту корабля. В 1943 году немецкое транспортное судно «Santa Fe» шло с грузом боеприпасов и техники с территории Румынии в Крым, но было успешно атаковано подводниками-краснофлотцами.

После этого установку обследовали саперы ОМОН «Беркут». В боевом отделении специалисты нашли заряженный боекомплект.

- Всего саперы изъяли 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент. Несмотря на то, что боекомплект пролежал более 70 лет под водой, он все так же представляет опасность для окружающих, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Севастополя.

Опасные предметы уничтожат, а боевую машину противника поместят в музейный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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