2019-10-14T18:03:08+03:00
Политика

Экс-мэр Мелитополя собрался приехать в Ялту на БТР

Он уверен, что только после этого можно сесть за стол переговоров с Россией
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Украинские политики не церемонятся в выраженияхУкраинские политики не церемонятся в выраженияхФото: "КП" Архив
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Василий Ефименко, который является бывшим мэром Мелитополя заявил о том, что поедет в Ялту на БТР. Об этом он заявил во время акции против «формулы Штайнмайера».

Как пишут «РИА Новости Крым» со ссылкой на местные СМИ, сейчас подобные акции проходят по всей незалежной.

- Когда настанет мир, поедем на БТР в Ялту. И только после этого с Россией можно садиться за стол переговоров, - подчеркнул Ефименко.

Напомним, на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось-таки подписать так называемую «формулу Штайнмайера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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