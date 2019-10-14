Экс-мэр Мелитополя собрался приехать в Ялту на БТР
Он уверен, что только после этого можно сесть за стол переговоров с Россией
Украинские политики не церемонятся в выраженияхФото: "КП" Архив
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Василий Ефименко, который является бывшим мэром Мелитополя заявил о том, что поедет в Ялту на БТР. Об этом он заявил во время акции против «формулы Штайнмайера».
Как пишут «РИА Новости Крым» со ссылкой на местные СМИ, сейчас подобные акции проходят по всей незалежной.
- Когда настанет мир, поедем на БТР в Ялту. И только после этого с Россией можно садиться за стол переговоров, - подчеркнул Ефименко.
Напомним, на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось-таки подписать так называемую «формулу Штайнмайера».
ИСТОЧНИК KP.RU