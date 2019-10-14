В Крыму водитель «Форда» задавил 43-летнего пешехода
Полиция проводит проверку
По факту произошедшего проводится проверкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рано утром в воскресенье, 13 октября, 36-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал по дороге Советский-Старый Крым со стороны села Краснофлотское.
На одном из участков он совершил наезд на 43-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении по левой полосе для движения.
В результате аварии он получил травмы несовместимые с жизнью.
На место выезжали сотрудники ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU