За неделю симферопольские коммунальщики подлатали 10 улиц
В Симферополе за прошлую неделю ликвидировали ямы на 10 городских улицах. К работам привлекли 18 человек и 6 единиц спецтехники.
Как рассказал директор предприятия «Город» Антон Подабед, ремонтировались дороги пневмобрызгом. Это коснулось улиц: Сочинская, Донская, Аэрофлотская, Футболистов и 1-й Конной армии.
- Общая площадь ликвидированных повреждений дорожного покрытия составила 150 квадратных метров, - добавил Подабед.
Также сотрудники предприятия ремонтировали и тротуары столицы. Горячий асфальт положили на улице Менделеева, а улучшили пешеходные дорожки на улице Дружбы.
Еще рабочие подсыпали проезды на улицах Миллера, Школьная, 60 лет Октября, а также в переулке Автомагистральном.
ИСТОЧНИК KP.RU