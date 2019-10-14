2019-10-14T18:16:01+03:00
Общество

За неделю симферопольские коммунальщики подлатали 10 улиц

Также ремонтировались и тротуары
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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К работам привлекли 18 человек. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыК работам привлекли 18 человек. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Симферополе за прошлую неделю ликвидировали ямы на 10 городских улицах. К работам привлекли 18 человек и 6 единиц спецтехники.

Как рассказал директор предприятия «Город» Антон Подабед, ремонтировались дороги пневмобрызгом. Это коснулось улиц: Сочинская, Донская, Аэрофлотская, Футболистов и 1-й Конной армии.

- Общая площадь ликвидированных повреждений дорожного покрытия составила 150 квадратных метров, - добавил Подабед.

Также сотрудники предприятия ремонтировали и тротуары столицы. Горячий асфальт положили на улице Менделеева, а улучшили пешеходные дорожки на улице Дружбы.

Еще рабочие подсыпали проезды на улицах Миллера, Школьная, 60 лет Октября, а также в переулке Автомагистральном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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