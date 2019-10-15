Погода в Крыму 15 октября: Будет жарко - почти как летом

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-15T08:02:39+03:00

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В Крыму октябрь радует теплом. Днем - аж до +26!

- В ближайшие сутки и до конца рабочей недели на полуострове сохранится антициклональный характер погоды, будет сухо и тепло. Ночью и утром в степных районах Крыма и на побережье вероятны туманы. Температура воздуха ночью +6…+11, на ЮБК +12…+14; днем воздух прогреется до +21…+26. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного, - говорится на сайте гидрометцентра Крыма.

По всему Крыму - переменная облачность, ветер 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU